Збірна України U-17 стала переможцем турніру Ладіміра Трояка

Юнацька збірна України виграла свій третій матч на міжнародному турнірі імені Ладислава Трояка у Словаччині та стала переможцем передноворічного змагання серед 15–16-річних хокеїстів.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Наша команда з рахунком 5:3 переграла однолітків з Угорщини.

У підсумку збірна України набрала максимальну кількість очок, закинувши у ворота суперників 15 шайб при 5 пропущених.

Раніше українці переграли з рахунком 2:1 словацький Кошице, а в другому матчі з рахунком 8:1 розгромили братиславський Слован.

Турнір у Кошице відбувся в межах підготовки збірної України U-17 до Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який відбудеться у грузинському Бакуріані з 8 лютого.