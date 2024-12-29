Збірна України U-17 стала переможцем турніру Ладіміра Трояка
ФХУ
Юнацька збірна України виграла свій третій матч на міжнародному турнірі імені Ладислава Трояка у Словаччині та стала переможцем передноворічного змагання серед 15–16-річних хокеїстів.
Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.
Наша команда з рахунком 5:3 переграла однолітків з Угорщини.
У підсумку збірна України набрала максимальну кількість очок, закинувши у ворота суперників 15 шайб при 5 пропущених.
Раніше українці переграли з рахунком 2:1 словацький Кошице, а в другому матчі з рахунком 8:1 розгромили братиславський Слован.
Турнір у Кошице відбувся в межах підготовки збірної України U-17 до Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який відбудеться у грузинському Бакуріані з 8 лютого.