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Втретє за сезон: 52-річний Ягр відзначився шайбою у матчі чемпіонату Чехії

Руслан Травкін — 23 грудня 2024, 11:32
Втретє за сезон: 52-річний Ягр відзначився шайбою у матчі чемпіонату Чехії
Яромір Ягр
facebook.com/RytiriKladno/

У матчі чемпіонату Чехії легендарний Яромир Ягр відзначився закинутою шайбою за Кладно у ворота Спарти.

Гра завершилася з рахунком 4:2 на користь празького клубу.

Ягр на момент матчу було 52 роки 10 місяців і 7 днів. Він оновив власний рекорд і продовжує залишатися найстаршим хокеїстом, який відзначався шайбою у професійній лізі.

Для нього це лише 3 взяття воріт за 17 поєдинків цього чемпіонату. Проте, це вже краще, ніж минулого сезону, коли Яромир за 15 зустрічей точними кидками не відзначався, але записав 4 результативні передачі.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду. 2017 року повернувся у рідний клую.

Нагадаємо, раніше він повідомив, чому все ще грає у такому солідному віці.

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