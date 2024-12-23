Втретє за сезон: 52-річний Ягр відзначився шайбою у матчі чемпіонату Чехії

У матчі чемпіонату Чехії легендарний Яромир Ягр відзначився закинутою шайбою за Кладно у ворота Спарти.

Гра завершилася з рахунком 4:2 на користь празького клубу.

Ягр на момент матчу було 52 роки 10 місяців і 7 днів. Він оновив власний рекорд і продовжує залишатися найстаршим хокеїстом, який відзначався шайбою у професійній лізі.

🏒 Jaromír Jágr opět posunul svůj vlastní rekord. 😯 Proti Spartě skóroval ve věku 52 let, 10 měsíců a sedmi dnů a zvýraznil svůj vlastní zápis coby nejstarší střelec hokejové extraligy. 🎩👏 Kladno prohrálo se Spartou 2:4. ❌https://t.co/JBLd0qHJdt — Livesport.cz (@LivesportCZ) December 22, 2024

Для нього це лише 3 взяття воріт за 17 поєдинків цього чемпіонату. Проте, це вже краще, ніж минулого сезону, коли Яромир за 15 зустрічей точними кидками не відзначався, але записав 4 результативні передачі.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду. 2017 року повернувся у рідний клую.

Нагадаємо, раніше він повідомив, чому все ще грає у такому солідному віці.