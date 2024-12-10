Нестримний Яромир: 52-річний Ягр відзначився шайбою у матчі чемпіонату Чехії
Легендарний чеських хокеїст Яромир Ягр відзначився шайбою за Рітері у матчі чемпіонату Чехії. Він оновив власний рекорд найбільш вікового хокеїста, який вразив ворота суперника у професійній лізі.
Про це пише Thehockeynews.com.
Його Кладно Рітері, де він є співвласником, зумів здолати на виїзді Младу Болеслав із рахунком 6:2. На момент взяття воріт чеху було 52 роки, 9 місяців та 23 дні.
Для нього це лише 2 шайба за 14 поєдинків цього чемпіонату. Проте, це вже краще, ніж минулого сезону, коли Яромир за 15 зустрічей точними кидками не відзначався, але записав 4 результативні передачі.
Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду. 2017 року повернувся у рідний клую.
Нагадаємо, раніше він повідомив, чому все ще грає у такому солідному віці.