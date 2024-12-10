Нестримний Яромир: 52-річний Ягр відзначився шайбою у матчі чемпіонату Чехії

Легендарний чеських хокеїст Яромир Ягр відзначився шайбою за Рітері у матчі чемпіонату Чехії. Він оновив власний рекорд найбільш вікового хокеїста, який вразив ворота суперника у професійній лізі.

Про це пише Thehockeynews.com.

Його Кладно Рітері, де він є співвласником, зумів здолати на виїзді Младу Болеслав із рахунком 6:2. На момент взяття воріт чеху було 52 роки, 9 місяців та 23 дні.

🚨 Jaromír Jágr 13 let od důchodového věku táhne Kladno na slunce 😃



Jeho druhý gól v sezoně a rozpoutání válce v Mladé Boleslavi.



Rytíři při současném skóre 4:0 vyhnali z branky Dominika Furcha.



🎥 @telhcz pic.twitter.com/i8K18iLrSf — Patrik Czepiec (@CzepiecPatrik) December 8, 2024

Для нього це лише 2 шайба за 14 поєдинків цього чемпіонату. Проте, це вже краще, ніж минулого сезону, коли Яромир за 15 зустрічей точними кидками не відзначався, але записав 4 результативні передачі.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду. 2017 року повернувся у рідний клую.

Нагадаємо, раніше він повідомив, чому все ще грає у такому солідному віці.