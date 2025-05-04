Захаров: Мій особистий виступ на ЧС-2025 – фантастичний результат

Гравець збірної України з хокею Віктор Захаров із 6 шайбами став найкращим бомбардиром ЧС-2025 у дивізіоні 1А. Він став першим українцем в 21 столітті, який закинув шайбу в кожному матчі чемпіонату світу.

Захаров прокоментував свій виступ на ЧС-2025. Слова українця наводить Суспільне Спорт.

"Так, здивований. Думаю, особистий виступ на ЧС-2025 – це якийсь фантастичний результат. Не можу це пояснити логічно, просто так вийшло. Вчора дружині написав: все зробив, більше вже не міг особисто.

Прикро, що третій гол цей від японців пропустили: я там не добіг, був кидок — шайба влучила в Бородая, я її не побачив, і цей японець вже вирвався. Особисто для мене у 31 рік це фантастика. Не знаю, що буде далі. Приємно, що так вдалося зіграти й допомогти команді", – заявив Захаров.