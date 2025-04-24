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Шайби на будь-який смак: огляд матчу Україна U-18 – Словенія U-18

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 20:04
Шайби на будь-який смак: огляд матчу Україна U-18 – Словенія U-18
ФХУ

У четвер, 23 квітня, збірна України U-18 провела четвертий матч у межах чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA, в якому обіграла команду Словенії.

Зустріч завершилася з рахунком 7:1.

Огляд матчу

Хокей – чемпіонат світу-2025. Дивізіон IA
4 тур, 24 квітня

Україна U-18 – Словенія U-18 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 1:37 Шибінський, 2:0 – 2:59 Шевцов, 3:0 – 10:37 Оліфірчук, 3:1 – 14:08 Бізяк, 4:1 – 28:25 Гапоненко, 5:1 – 34:55 Кураєв, 6:1 – 54:50 Шибінський, 7:1 – 56:07 Шевцов

Команда Олександра Бобкіна перемогла в кожному періоді. Шайби закидали шість різних гравців, лише Шибінський оформив дубль.

Для "синьо-жовтих" це третя перемога на турнірі. Україна раніше обіграла Угорщину та Австрію.

Наразі лідером залишається Данія, яка також має 9 очок, але провела на один матч менше. Саме від данців українська збірна зазнала єдиної поразки на ЧС.

огляд матчу хокей

хокей

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