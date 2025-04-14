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Збірна України другий день поспіль проведе товариський матч із Польщею

Руслан Травкін — 14 квітня 2025, 07:48
Збірна України другий день поспіль проведе товариський матч із Польщею
ФХУ

Сьогодні, 14 квітня, національна збірна України проведе другий запланований товариський матч зі збірною Польщі.

Поєдинок пройде у місті Криниця-Здруй. Старт – 19:00.

Зазначимо, що вчора між цими збірними відбувся перший спаринг – "синьо-жовті" здобули перемогу в овертаймі.

Хокей – товариський матч

19:00 Польща – Україна

Потім Україна переїде в Румунію, де зустрінеться у спарингу з Японією (ще одним суперником на ЧС).

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

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