Українська правда
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У Мюнхені відкрився Палац спорту SAP Garden Arena

Денис Шаховець — 29 вересня, 14:10
Getty Images
У Мюнхені відкрився Палац спорту SAP Garden Arena

Кінець вересня – традиційно специфічний час для Мюнхена та всієї Баварії. Зазвичай, ці дні проходять під знаком знаменитого свята Октоберфест. Але цього року мюнхенці мали ще один привід для радості та гордості. 27-28 вересня відкрився новий суперсучасний Палац спорту SAP Garden Arena, який стане рідною домівкою для місцевого хокейного клубу Red Bull та баскетбольної Баварії. За останні роки ці клуби стали одними з найсильніших у Німеччині, а ось тепер обзавелися і одним із найкращих у країні Палацом спорту.

Будівництво арени зайняло понад 4 роки й коштувало близько 150 мільйонів євро, але нарешті відбулося її відкриття. Першими її відкрили хокеїсти, на свято було запрошено клуб НХЛ Баффало Сейбрз. Матч мюнхенського Red Bull і гостей з-за океану став частиною серії ігор американців у Європі й викликав величезний інтерес. Усі квитки на гру були продані в перший же день продажів і 11 тисячна арена була заповнена вщент. Щоб дати можливість і тим, кому квитки не залишилися, ознайомитися з новим Палацом, господарі SAP Garden провели наступного вечора День відчинених дверей, тому всі бажаючі мали змогли побачити всі можливості цієї багатофункціональної арени.

SAP Garden Arena

SAP Garden Arena

Getty Images

Ну а на саме відкриття приїхало чимало знаменитостей. Наприклад, футбольні зірки Баварії Лотар Матеус та Томас Мюллер. А символічне перше вкидання зробив олімпійський чемпіон та рекордсмен світу у стрибках із жердиною Арманд Дуплантіс. Був у залі й почесний президент Баварії Улі Геннес. "Я вперше на цій арені й захоплений нею. Я сподіваюся, що це початок нової ери для мюнхенських команд", – заявив він.

Сам матч завершився великою перемогою Сейбрз з рахунком 5:0, і одним із найкращих гостей був уродженець Мюнхена John-Jason "JJ" Peterca. "Я дуже радий, що став учасником відкриття нової арени у моєму рідному місті", - заявив він і додав, що тепер у нього залишилося ще завдання показати партнерам по команді Октоберфест, який гравці Баффало відвідають у вихідні.

У Мюнхені впевнені, що головні матчі і у хокейного і баскетбольного мюнхенського клубу на новій арені ще попереду. Вже наступного тижня тут відбудуться ігри хокейної Бундесліги та басктбольної Євроліги.

Мирон Гойхман із Мюнхена

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