У Мюнхені відкрився Палац спорту SAP Garden Arena

Кінець вересня – традиційно специфічний час для Мюнхена та всієї Баварії. Зазвичай, ці дні проходять під знаком знаменитого свята Октоберфест. Але цього року мюнхенці мали ще один привід для радості та гордості. 27-28 вересня відкрився новий суперсучасний Палац спорту SAP Garden Arena, який стане рідною домівкою для місцевого хокейного клубу Red Bull та баскетбольної Баварії. За останні роки ці клуби стали одними з найсильніших у Німеччині, а ось тепер обзавелися і одним із найкращих у країні Палацом спорту.

Будівництво арени зайняло понад 4 роки й коштувало близько 150 мільйонів євро, але нарешті відбулося її відкриття. Першими її відкрили хокеїсти, на свято було запрошено клуб НХЛ Баффало Сейбрз. Матч мюнхенського Red Bull і гостей з-за океану став частиною серії ігор американців у Європі й викликав величезний інтерес. Усі квитки на гру були продані в перший же день продажів і 11 тисячна арена була заповнена вщент. Щоб дати можливість і тим, кому квитки не залишилися, ознайомитися з новим Палацом, господарі SAP Garden провели наступного вечора День відчинених дверей, тому всі бажаючі мали змогли побачити всі можливості цієї багатофункціональної арени.

SAP Garden Arena Getty Images

Ну а на саме відкриття приїхало чимало знаменитостей. Наприклад, футбольні зірки Баварії Лотар Матеус та Томас Мюллер. А символічне перше вкидання зробив олімпійський чемпіон та рекордсмен світу у стрибках із жердиною Арманд Дуплантіс. Був у залі й почесний президент Баварії Улі Геннес. "Я вперше на цій арені й захоплений нею. Я сподіваюся, що це початок нової ери для мюнхенських команд", – заявив він.

Сам матч завершився великою перемогою Сейбрз з рахунком 5:0, і одним із найкращих гостей був уродженець Мюнхена John-Jason "JJ" Peterca. "Я дуже радий, що став учасником відкриття нової арени у моєму рідному місті", - заявив він і додав, що тепер у нього залишилося ще завдання показати партнерам по команді Октоберфест, який гравці Баффало відвідають у вихідні.

У Мюнхені впевнені, що головні матчі і у хокейного і баскетбольного мюнхенського клубу на новій арені ще попереду. Вже наступного тижня тут відбудуться ігри хокейної Бундесліги та басктбольної Євроліги.

Мирон Гойхман із Мюнхена