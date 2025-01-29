Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

У 26-річному віці від раку помер хокеїст збірної Німеччини

Руслан Травкін — 29 січня 2025, 17:43
Помер німецький хокеїст Тобіас Едер
Тобіас Едер
x.com Deutscher Eishockey-Bund

Від раку помер хокеїст збірної Німеччини Тобіас Едер. Йому було лише 26 років.

Про це повідомила Федерація хокею Німеччини.

"На жаль, Тобі не виграв свій найскладніший бій… Дорогий Тобі, ми будемо сумувати за тобою. Ти завжди викликаєш усмішку на кожному обличчі. Саме таким ми завжди будемо тебе пам’ятати!", – написала пресслужба клубу Айсбарен.

Протягом кар'єри Тобіас грав за Бад Тольц, Ред Булл Зальцбург (Австрія), Ред Булл Мюнхен, Дюссельдорфер та Айсбарен.

Прийшов юнацькі та молодіжні збірні Німеччини. Ще в 2021 році дебютував за головну національну команду. Едер грав за збірну на ЧС-2024, де німці посіли шосте місце.

Нагадаємо, нещодавно пішов у засвіти чемпіон Олімпіади, світу та Європи з баскетболу Дражен Даліпагич.

помер Рак хокей смерть

Рак

Представник збірної Латвії на Євро-2004 збирає кошти для боротьби з раком
Іменитий словенський фахівець залишив посаду тренера збірної Узбекистану. Ймовірно, у нього рак
Померла титулована українська футзалістка, яка зі збірною здобувала медалі на чемпіонатах Європи
Іспанський гандболіст у 28-річному віці помер після тривалої боротьби з раком
Найкращий бомбардир ЧС-1990 потрапив до лікарні

Останні новини