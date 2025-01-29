У 26-річному віці від раку помер хокеїст збірної Німеччини

Від раку помер хокеїст збірної Німеччини Тобіас Едер. Йому було лише 26 років.

Про це повідомила Федерація хокею Німеччини.

"На жаль, Тобі не виграв свій найскладніший бій… Дорогий Тобі, ми будемо сумувати за тобою. Ти завжди викликаєш усмішку на кожному обличчі. Саме таким ми завжди будемо тебе пам’ятати!", – написала пресслужба клубу Айсбарен.

Протягом кар'єри Тобіас грав за Бад Тольц, Ред Булл Зальцбург (Австрія), Ред Булл Мюнхен, Дюссельдорфер та Айсбарен.

Прийшов юнацькі та молодіжні збірні Німеччини. Ще в 2021 році дебютував за головну національну команду. Едер грав за збірну на ЧС-2024, де німці посіли шосте місце.

Нагадаємо, нещодавно пішов у засвіти чемпіон Олімпіади, світу та Європи з баскетболу Дражен Даліпагич.