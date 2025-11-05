Легенда фінського футболу Пуккі завершує кар’єру у збірній

Головний тренер збірної Фінляндії Якоб Фріс оголосив склад команди на матчі проти Мальти та Андорри. Останній виклик до національної команди отримав 35-річний форвард Теему Пуккі.

Про це повідомляє Palloliitto.fi

Пуккі – найкращий бомбардир в історії збірної Фінляндії та другий за кількістю зіграних матчів. За національну команду він виступає з 2009 року, провів 131 поєдинок і забив 42 голи.

"Грати за збірну Фінляндії та носити футболку національної команди завжди було для мене найбільшою честю. Я пишаюся тим, що представляв країну понад 15 років. Було багато чудових моментів, але настав час передати естафету молодшим", – сказав Пуккі.

Фінляндія проведе відбірковий матч чемпіонату світу проти Мальти 14 листопада, а 17 листопада зіграє товариський поєдинок з Андоррою.

