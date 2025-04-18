Тренер Баффало увійшов до п'ятірки кращих за кількістю перемог в НХЛ
Лінді Рафф
НХЛ
Тренер Баффало Лінді Рафф здобув свою ювілейну 900-ту перемогу в межах Національної хокейної ліги.
Про це повідомляє ESPN.
В завершальному матчі регулярного чемпіонату Сейбрз переграли Філадельфію, принісши тим самим вагомий здобуток в кар'єрі наставника команди.
Рафф став лише п'ятим тренером, який зміг досягти цієї позначки. Раніше 900+ перемог здобували Пол Моріс (916, Флорида, чинний тренер), Баррі Троц (914), Джоель Кенневілль (969) та Скотті Боумен (1244).
"Справа не у мені. Це лише означає, що я тренував хороші команди та хороших хокеїстів", – так прокоментував своє досягнення фахівець.
Зазначимо, що Рафф тренував Даллас та Нью-Джерсі, а розпочинав свою кар'єру саме у Баффало, з яким працював із 1997 по 2013 рік. У 2024 році тренер повернувся до Сейбрз.
Раніше визначились усі пари першого раунду плейоф НХЛ.