Тренер Баффало увійшов до п'ятірки кращих за кількістю перемог в НХЛ

Тренер Баффало Лінді Рафф здобув свою ювілейну 900-ту перемогу в межах Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє ESPN.

В завершальному матчі регулярного чемпіонату Сейбрз переграли Філадельфію, принісши тим самим вагомий здобуток в кар'єрі наставника команди.

Рафф став лише п'ятим тренером, який зміг досягти цієї позначки. Раніше 900+ перемог здобували Пол Моріс (916, Флорида, чинний тренер), Баррі Троц (914), Джоель Кенневілль (969) та Скотті Боумен (1244).

"Справа не у мені. Це лише означає, що я тренував хороші команди та хороших хокеїстів", – так прокоментував своє досягнення фахівець.

Зазначимо, що Рафф тренував Даллас та Нью-Джерсі, а розпочинав свою кар'єру саме у Баффало, з яким працював із 1997 по 2013 рік. У 2024 році тренер повернувся до Сейбрз.

Раніше визначились усі пари першого раунду плейоф НХЛ.