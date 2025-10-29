Сокіл перервав двоматчеву серію поразок, обігравши Крижинку в чемпіонаті України

Сьогодні, 29 жовтня, в межах регулярного сезону чемпіонату України з хокею відбувся матч, у якому Сокіл зустрівся з Крижинкою.

Зазнавши поразки в останніх двох поєдинках, номінальні господарі майданчика збиралися вийти на переможний щлях у столичному дербі, що їм і вдалося.

Гра проходила за одним сценарієм: Сокіл відривався на дві шайби, після чого Крижинка скорочувала відставання. Так відбулося двічі, що призвело до перемоги Сокола з рахунком 4:2. Найкращими гравцями зустрічі стали Святослав Тимченко та Микита Полоницький, які записали до свого активу по два очки (гол+асист).

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон

29 жовтня

Сокіл – Крижинка 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 6 Тимченко (більшість; Олійник+Савчук), 2:0 – 11 Бурдаков (Полоницький+Янішевський), 2:1 – 35 Панченко (більшість; Черненко+Лєсніков), 3:1 –39 Полоницький (меншість; Янішевський+Захаров), 4:1 – 43 Чердак (Мазур+Тимченко), 4:2 – 59 Архипенко (Разумов).

Завдяки цій перемозі Сокіл перервав свою серію з двох поразок поспіль та піднявся на друге місце турнірної таблиці чемпіонату України, обійшовши Одещину. Крижинка у свою чергу йде на серії з п'яти поразок.

Турнірна таблиця чемпіонату України

Кременчук – 12 очок (5 матчів); Сокіл – 10 очок (5 матчів); Одещина – 8 очок (5 матчів); Шторм – 8 очок (6 матчів); Крижинка – 1 очко (5 матчів).

Нагадаємо, що вчора, 28 жовтня, лідер дивізіону Кремечук взяв реванш у Шторма за поразку в попередній зустрічі команд.