Кременчук взяв реванш у Шторма в чемпіонаті України

Сьогодні, 28 жовтня, відбувся черговий матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, у якому Кременчук вдома обіграв одеський Шторм.

Основний час завершився внічию з рахунком 4:4. В овертаймі перемогу Кременчуку приніс Богдан Середницький, який замкнув передачу партнера на пятаку Шторма.

Чемпіонат України

28 жовтня

Кременчук – Шторм 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Сидоренко, 4:23, 0:2 – Стоцький, 07:03, 1:2 – Попережай, 19:55, 2:2 – Геворкян, 32:15, 3:2 – Лялька, 34:28, 3:3 – Куцевич, 37:27, 3:4 – Бойко, 47:00, 4:4 – Геворкян, 56:59, 5:4 – Середницький, 03:40

Нагадаємо, що команди вже зустрічалися тиждень тому. Тоді Шторм здобув сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном в овертаймі.

Наразі лідером чемпіонату є Кременчук, у якого 12 очок за 5 матчів. Шторм же поділяє 3 сходинку із Соколом. В обох команд по 8 балів, проте у киян на гру менше.