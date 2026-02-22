Сокіл з чотирма шайбами здобув перемогу над Одещиною в чемпіонаті України
У неділю, 22 лютого, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому київський Сокіл впевнено здолав Одещину.
Голами у складі переможців відзначилися Мазур, Тимченко, Чердак та Захаров, які методично вражали ворота суперника в кожному з трьох періодів. Завдяки цьому результату Сокіл продовжує беззаперечно лідирувати в турнірній таблиці з 65 очками, тоді як одесити зберігають за собою третю сходинку.
Чемпіонат України з хокею
22 лютого
Сокіл – Одещина 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 – 12:33 Мазур, 2:0 – 15:02 Тимченко (у більшості), 3:0 – 31:13 Чердак (у більшості), 4:0 – 49:35 Захаров (у більшості)
Нагадаємо, у минулому матчі чемпіоната Кременчук сенсаційно поступився Одещині, пропустивши за секунду до фінальної сирени