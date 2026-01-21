Не відчули: Одещина розгромила Шторм в дербі у межах чемпіонату України

Сьогодні, 21 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому зустрічали дві одеські команди – Одещина та Шторм.

Зустріч завершилася розгромною перемогою Одещини з рахунком 7:0.

Погром розпочався ще у першому періоді завдяки пізньому голу Бабинця. А ось у другій 20-хвилинці Шторм посипався та пропустив ще 4 шайби. А в середині третього періоду Одещина закинула ще двічі, поставивши крапку в зустрічі.

Чемпіонат України з хокею

21 січня

Шторм Одеса – Одещина 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Шайби: 0:1 – 18:32 Бабинець, 0:2 – 21:06 Дуюн, 0:3 – 23:28 Дворник, 0:4 – 32:35 Абдуллаєв, 0:5 – 39:01 Кобильник (меншість), 0:6 – 46:28 Шевченко, 0:7 – 53:57 Дуюн

Зауважимо, що Шторм Одеса ще у грудні 2025 року призупинив свою участь в чемпіонаті через "систематичні порушення принципів рівності та справедливості та недовіру до ФХУ".

Проте вже 17 січня без жодних пояснень команда вийшла на матч регулярного чемпіонату проти Крижинки-Кепіталз, в якому поступилася.

Після цього матчу Шторм посідає передостаннє, 4-те місце, набравши 17 очок. А в Одещини 20 балів та 3 сходинка.