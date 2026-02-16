Сокіл дотиснув Кременчук у чемпіонаті України

У понеділок, 16 лютого, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому київський Сокіл вдома обіграв Кременчук.

Зустріч завершилась з рахунком 4:3.

Команди вже у перші шість хвилин обмінялися шайбами: на влучний кидок Тимченка Кременчук відповів голом Середницького. На старті другого періоду столичний колектив знову вийшов уперед — шайби записали до свого активу Жеребко та Чердак.

У третьому періоді Кременчук відновив паритет, проте кияни вирвали перемогу завдяки проходу Віктора Захарова.

Сокіл збільшив відрив від Кременчука до 6 очок в турнірній таблиці першості.

Чемпіонат України з хокею

16 лютого

Сокіл – Кременчук 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Тимченко (Захаров, Крикля, більш.), 03:34, 1:1 – Середницький (Геворкян, Матусевич, більш.), 06:13, 2:1 – Д. Жеребко (Захаров, Тимченко), 22:05, 3:1 – Чердак (Олійник, Полоницький), 22:50, 3:2 – Безуглий (Геворкян), 33:06, 3:3 – Андрущенко (Панков, Кривенко), 45:21, 4:3 – Захаров (Д. Жеребко, Ратушний)

Огляд матчу

