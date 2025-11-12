Сокіл підписав нападника Шторма

Сокіл підписав контракт з нападником Шторма Данилом Скороходом.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

18-річний уродженець Херсона свого часу уже тренувався у системі Сокола, а після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до Чехії, де виступав за молодіжні команди клубу Поруба.

Минулий сезон Даніїл Скороход провів у складі одеського Шторма, за який дебютував у чемпіонаті України. Граючи за одеситів він здобув кубок України, а в чемпіонаті провів 26 поєдинків, у яких закинув 6 шайб та віддав 10 результативних передач.

За свою ігрову кар'єру він викликався до збірних України свого віку, у 2025-му разом з командою U-18 посів друге місце в дивізіоні 1А. У п'яти поєдинках турніру українська команда зі Скороходом у складі поступилася лише збірній Данії і здолала Казахстан, Угорщину, Словенію та Австрію. Новачок Сокола у тих матчах відзначився однією шайбою та чотирма результативними передачами.

Напередодні стало відомо, що Крижинка-Кепіталз повідомила про поновлення своїх виступів у чемпіонаті України.