Перша перемога у сезоні: Шторм розгромив Крижинку у чемпіонаті України

У середу, 15 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому одеський Шторм обіграв Крижинку-Кепіталз.

Зустріч завершилась з рахунком 5:2. Це перша перемога для одеського колективу у поточному чемпіонаті.

Чемпіонат України з хокею

15 жовтня

Шторм – Крижинка-Кепіталз 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – Сидоренко (Крикля, більш.), 09:02, 1:1 – Черненко (Лесніков, Панченко), 12:01, 2:1 – Трущенко (Ратушний), 23:21, 3:1 – Крикля (Сидоренко, Портной, більш.), 33:39, 4:1 – Щербак (Куцевич, Портной, більш.), 45:01, 4:2 – Буняк, 56:23, 5:2 – Щербак (Портной, Алексюк, більш.), 58:08

Нагадаємо, у попередньому турі Кременчук розгромив Крижинку, а Сокіл здобув вольову перемогу над Штормом.