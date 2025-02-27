Шторм не помітив Крижинку та продовжив гонитву за Соколом в чемпіонаті України

Сьогодні, 27 лютого, в Києві пройшов матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, в якому місцева Крижинка приймала Шторм.

Цей поєдинок завершився для київського колектива так само, як і попередні 26 – розгромною поразкою.

Одесити не пожаліли суперника, розпочавши розгром на 6-й хвилині першого періоду, який у підсумку завершився з рахунком 4:1.

У другій 20-хвилинці команди були менш результативними (1:1), після чого гості відправили у ворота киян ще шість шайб. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Шторма з рахунком 11:2.

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон

27 лютого

Крижинка – Шторм 2:11 (1:4, 1:1, 0:6)

Шайби: 0:1 – Скороход (Сапожнік, Кобильнк), 06:16. 0:2 – Ратушний (Спажнік), 09:13. 1:2 – Буняк (Небоян, Чайка, менш.), 16:23. 1:3 – Ревука, 18:46. 1:4 – Сидоренко, 19:11. 2:4 – Зеленський (Древаль), 36:05. 2:5 – Скороход, 39:07. 2:6 – Сидоренко (Кругляков, Ратушний), 46:25. 2:7 – Ратушний (Крикля, Кругляков), 51:33. 2:8 – Кобильник (Портной, Крикля), 54:21. 2:9 – Кругляков (Тимченко, Куцевич), 56:47. 2:10 – Портной, 57:45. 2:11 – Скороход (Сидоренко, Портной), 59:59.

За три тури до кінця регулярного сезону Шторм відстає на п'ять очок від Сокола, який очолює таблицю чемпіонату України. Крижинка залишається єдиною командою, яка цього сезону не знає, що таке перемога.

Нагадаємо, що вчора Сокіл здобув складну перемогу над Кременчуком, який був близький, щоб допомогти Шторму.