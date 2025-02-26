Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Сокіл у складній зустрічі здолав Кременчук, Київ Кепіталз закинув 12 шайб Дніпру

Руслан Травкін — 26 лютого 2025, 21:44
Сокіл у складній зустрічі здолав Кременчук, Київ Кепіталз закинув 12 шайб Дніпру
Сокіл

У матчі регулярного сезону чемпіонату України з хокею Сокіл зіграв із Кременчуком.

Матч завершився перемогою чинного чемпіона з рахунком 1:0.

Тривалий час колективи не могли засмутити воротарів: або польові гравці марнували нагоди, або голкіпери демонстрували клас.

Єдину шайбу в матчі закинув нападник киян Максим Разумов за 11 хвилин до кінця основного часу. Кременчук намагався врятувати гру, але Сокіл вдало тримав оборону і здобув три очки.

В іншому матчі дня Київ Кепіталз не мав проблем із херсонським Дніпром. Аутсайдер сезону закинув шайбу, але пропустив 12 разів. Особливо за столичний клуб постарався канадець Сем Ху, який відзначився 4 рази.

Хокей – чемпіонат України
Регулярний сезон, 26 лютого

Сокіл – Кременчук 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Разумов (48:23)

Дніпро – Київ Кепіталз 1:12 (0:3, 0:4, 1:5)

Голи: 0:1 – Тіщенко (03:40), 0:2 – Ху, (13:27), 0:3 – Карпенко (16:24), 0:4 – Ху (30:41), 0:5 – Шевченко (33:24), 0:6 – Ху (34:51),  0:7 – Кривоножкін (36:44), 0:8 – Карпенко (46:31),  1:8 – Гончаренко (48:29), 1:9 – Ху (51:31) 1:10 – Луговий (52:48), 1:11 – Шевченко (56:38),  1:12 – Тіщенко (58:10).

Тепер Сокіл має 65 очок за 27 турів. Київ Кепіталз відстає на 7 очок. Одеський Шторм має 57 балів, але відіграв 26 поєдинків. Кременчук із 45 набраними пунктами посідає четверту позицію.

Кременчук результати матчів Сокіл Київ Кепіталз ХК Дніпро Херсон

Сокіл

ХІТ розгромив Енергію, Сокіл здійснив камбек проти Сухої Балки в 15 турі Екстра-ліги
Шторм розгромив Сокіл у чемпіонаті України
Сокіл декласував Харків, Аврора переграла Суху Балку в матчі Екстра-ліги
Сокіл розгромив Крижинку у чемпіонаті України
Дніпро дав бій Соколу в чемпіонаті України, але все ж поступився в одну шайбу

Останні новини