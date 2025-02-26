Сокіл у складній зустрічі здолав Кременчук, Київ Кепіталз закинув 12 шайб Дніпру

У матчі регулярного сезону чемпіонату України з хокею Сокіл зіграв із Кременчуком.

Матч завершився перемогою чинного чемпіона з рахунком 1:0.

Тривалий час колективи не могли засмутити воротарів: або польові гравці марнували нагоди, або голкіпери демонстрували клас.

Єдину шайбу в матчі закинув нападник киян Максим Разумов за 11 хвилин до кінця основного часу. Кременчук намагався врятувати гру, але Сокіл вдало тримав оборону і здобув три очки.

В іншому матчі дня Київ Кепіталз не мав проблем із херсонським Дніпром. Аутсайдер сезону закинув шайбу, але пропустив 12 разів. Особливо за столичний клуб постарався канадець Сем Ху, який відзначився 4 рази.

Хокей – чемпіонат України

Регулярний сезон, 26 лютого

Сокіл – Кременчук 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Разумов (48:23)

Дніпро – Київ Кепіталз 1:12 (0:3, 0:4, 1:5)

Голи: 0:1 – Тіщенко (03:40), 0:2 – Ху, (13:27), 0:3 – Карпенко (16:24), 0:4 – Ху (30:41), 0:5 – Шевченко (33:24), 0:6 – Ху (34:51), 0:7 – Кривоножкін (36:44), 0:8 – Карпенко (46:31), 1:8 – Гончаренко (48:29), 1:9 – Ху (51:31) 1:10 – Луговий (52:48), 1:11 – Шевченко (56:38), 1:12 – Тіщенко (58:10).

Тепер Сокіл має 65 очок за 27 турів. Київ Кепіталз відстає на 7 очок. Одеський Шторм має 57 балів, але відіграв 26 поєдинків. Кременчук із 45 набраними пунктами посідає четверту позицію.