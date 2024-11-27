Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Київський Сокіл розгромив херсонський Дніпро в чемпіонаті України

Олексій Мурзак — 27 листопада 2024, 16:33
Київський Сокіл розгромив херсонський Дніпро в чемпіонаті України
ХК Сокіл

У середу, 27 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому київський Сокіл розгромив херсонський Дніпро.

Зустріч завершилася із рахунком 10:0.

Після цієї перемоги Сокіл очолив турнірну таблицю першості, набравши за 9 зіграних матчів 19 очок. Столичний клуб випередив на 2 бали одеський Шторм, який зіграв на дві зустрічі менше (17 балів).

Дніпро з трьома очками залишився на передостанньому місці.

Чемпіонат України з хокею
27 листопада

Сокіл – Дніпро 10:0 (2:0, 4:0, 4:0)

У ще одному поєдинку ігрового дня Шторм зіграє проти Київ Кепіталз, початок о 18:00.

Нагадаємо, 25 листопада Сокіл розгромив Крижинку.

Сокіл ХК Дніпро Херсон Чемпіонат України з хокею

ХК Дніпро Херсон

Сокіл Київ – Дніпро Херсон: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
Київ Кепіталз розгромив Дніпро у чемпіонаті України
Київ Кепіталз – Дніпро: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
Шторм розгромив Сокіл, Кременчук декласував Дніпро у чемпіонаті України
Шторм розгромив херсонський Дніпро та закріпив лідерство в чемпіонаті України

Останні новини