Київський Сокіл розгромив херсонський Дніпро в чемпіонаті України

У середу, 27 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому київський Сокіл розгромив херсонський Дніпро.

Зустріч завершилася із рахунком 10:0.

Після цієї перемоги Сокіл очолив турнірну таблицю першості, набравши за 9 зіграних матчів 19 очок. Столичний клуб випередив на 2 бали одеський Шторм, який зіграв на дві зустрічі менше (17 балів).

Дніпро з трьома очками залишився на передостанньому місці.

Чемпіонат України з хокею

27 листопада

Сокіл – Дніпро 10:0 (2:0, 4:0, 4:0)

У ще одному поєдинку ігрового дня Шторм зіграє проти Київ Кепіталз, початок о 18:00.

Нагадаємо, 25 листопада Сокіл розгромив Крижинку.