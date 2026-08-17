Новачок чемпіонату України підписав Бортнікова
Кирило Бортніков
ХК Шершні
Досвідчений захисник Кирило Бортніков став гравцем ХК Шершні.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
Терміни дії контракту не розголошуються. Попередній сезон Бортніков провів у складі київського Сокола, з яким став чемпіоном України.
Кирило є вихованцем Криворізької хокейної школи. Раніше був капітаном херсонського Дніпра.
Нагадаємо, Шершні у новому сезоні буде новачком чемпіонату України. Команду очолюватиме Вадим Шахрайчук.
Першим новачком Шершнів став 24-річний нападник Ярослав Панченко, який раніше припинив співпрацю з Київ Кепіталз. Також за команду виступатимуть Єгор Святненко, Максим Висотенко, Андрій Лісовий, Андрій Байбарза, Нікіта Лєсніков і Михайло Цюра.