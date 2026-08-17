Новачок чемпіонату України підписав Бортнікова

Досвідчений захисник Кирило Бортніков став гравцем ХК Шершні.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Терміни дії контракту не розголошуються. Попередній сезон Бортніков провів у складі київського Сокола, з яким став чемпіоном України.

Кирило є вихованцем Криворізької хокейної школи. Раніше був капітаном херсонського Дніпра.

Нагадаємо, Шершні у новому сезоні буде новачком чемпіонату України. Команду очолюватиме Вадим Шахрайчук.

Першим новачком Шершнів став 24-річний нападник Ярослав Панченко, який раніше припинив співпрацю з Київ Кепіталз. Також за команду виступатимуть Єгор Святненко, Максим Висотенко, Андрій Лісовий, Андрій Байбарза, Нікіта Лєсніков і Михайло Цюра.