Чемпіонат України поповниться новим клубом на чолі з відомим тренером

Починаючи з сезону-2026/27 в чемпіонаті України серед чоловічих команд дебютує новий клуб.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Йдеться про хокейний клуб Шершні з Богуслава. Раніше вони регулярно виступали у Молодіжній хокейній лізі, а тепер була створена і доросла команда, наставником якої є Вадим Шахрайчук.

"Зараз команда продовжує роботу над формуванням складу та підготовку до дебютного сезону. Клуб також працює над запуском нових соцмереж, першою зʼявилась Фейсбук-сторінка", – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що першим новачком Шершнів став 24-річний нападник Ярослав Панченко, який напередодні припинив співпрацю з Київ Кепіталз.