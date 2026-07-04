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Чемпіонат України поповниться новим клубом на чолі з відомим тренером

Олексій Мурзак — 4 липня 2026, 19:15
Чемпіонат України поповниться новим клубом на чолі з відомим тренером
ХК Шершні

Починаючи з сезону-2026/27 в чемпіонаті України серед чоловічих команд дебютує новий клуб.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Йдеться про хокейний клуб Шершні з Богуслава. Раніше вони регулярно виступали у Молодіжній хокейній лізі, а тепер була створена і доросла команда, наставником якої є Вадим Шахрайчук.

"Зараз команда продовжує роботу над формуванням складу та підготовку до дебютного сезону. Клуб також працює над запуском нових соцмереж, першою зʼявилась Фейсбук-сторінка", – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що першим новачком Шершнів став 24-річний нападник Ярослав Панченко, який напередодні припинив співпрацю з Київ Кепіталз

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