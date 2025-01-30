Шторм зіграє з Дніпром, Кременчук прийме Київ Кепіталз у матчі чемпіонату України

Сьогодні, 30 січня, відбудеться два матчі чемпіонату України з хокею.

Кременчук на власному льоду прийме Київ Кепіталз, а одеський Шторм спробує підтягнутися до лідерів у грі з херсонським Дніпром.

Обидва поєдинки стартують о 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України з хокею – регулярний чемпіонат

30 січня

18:00 Кременчук – Київ Кепіталз

18:00 Шторм Одеса – Дніпро Херсон

Лідером турнірної таблиці є Сокіл. Чинний чемпіон має 45 очок за 19 матчів. Стільки ж набрав і Київ Кепіталз, але Сокіл лідирує завдяки кращим додатковим показниками.

Шторм набрав 36 балів, але зіграв на матч менше. Слідом за одеситами йде Кременчук – 27 очок за 16 поєдинків.

У Дніпра 12 очок. Київська Крижина є головним аутсайдером сезону, програвши всі 19 зустрічей.

Нагадаємо, вчора через важку хворобу помер гравець збірної Німеччини з хокею.