НХЛ. Рейнджерс в овертаймі дотис Бостон, Едмонтон у результативній грі переграв Анагайм
У ніч з 26 на 27 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.
Фіналіст торішнього Кубку Стенлі Едмонтон у гольовій перестрілці виявився сильнішим за Анагайм, Філадельфія розгромно програла Айлендерс, а Тампа-Бей здолала Юту.
У овертаймі завершився один з матчів вечора, Рейнджерс вирвав перемогу в грі з Бостоном.
НХЛ – регулярний чемпіонат
27 січня
Рейнджерс – Бостон 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Тампа-Бей – Юта 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Філадельфія – Айлендерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Едмонтон – Анагайм 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)