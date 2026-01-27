НХЛ. Рейнджерс в овертаймі дотис Бостон, Едмонтон у результативній грі переграв Анагайм

У ніч з 26 на 27 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Фіналіст торішнього Кубку Стенлі Едмонтон у гольовій перестрілці виявився сильнішим за Анагайм, Філадельфія розгромно програла Айлендерс, а Тампа-Бей здолала Юту.

У овертаймі завершився один з матчів вечора, Рейнджерс вирвав перемогу в грі з Бостоном.

НХЛ – регулярний чемпіонат

27 січня

Рейнджерс – Бостон 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Тампа-Бей – Юта 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Філадельфія – Айлендерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Едмонтон – Анагайм 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)

Східна конференція

Standings provided by Sofascore

Західна конференція