Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

НХЛ. Рейнджерс в овертаймі дотис Бостон, Едмонтон у результативній грі переграв Анагайм

Станіслав Лисак — 27 січня 2026, 08:34
НХЛ. Рейнджерс в овертаймі дотис Бостон, Едмонтон у результативній грі переграв Анагайм

У ніч з 26 на 27 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Фіналіст торішнього Кубку Стенлі Едмонтон у гольовій перестрілці виявився сильнішим за Анагайм, Філадельфія розгромно програла Айлендерс, а Тампа-Бей здолала Юту.

У овертаймі завершився один з матчів вечора, Рейнджерс вирвав перемогу в грі з Бостоном.

НХЛ – регулярний чемпіонат
27 січня

Рейнджерс – Бостон 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Тампа-Бей – Юта 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Філадельфія – Айлендерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Едмонтон – Анагайм 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)

Східна конференція

Standings provided by Sofascore

Західна конференція

Standings provided by Sofascore
НХЛ

НХЛ

Оттава декласувала Вегас, Анагайм в овертаймі дотис Калгарі в регулярному чемпіонаті НХЛ
Тампа-Бей та Коламбус закинули 13 шайб на двох, Едмонтон в овертаймі дотис Кепіталз в НХЛ
Розгром у Філадельфії та тріумф Вегаса: результати ігрового дня НХЛ
Бостон здолав Вегас, Едмонтон розгромно поступився Піттсбургу в НХЛ
Майк Боссі – онук січового стрільця зі Львівщини, був талановитішим за Грецьки, встановив безліч рекордів, а помер від куріння

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік