Вашингтон розгромив Юту, Детройт в овертаймі програв Сан-Хосе в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти вівторка, 19 листопада, відбулося шість матчів регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Лідер Східної конференції Вашингтон упевнено обіграв Юту, а Сан-Хосе в овертаймі зумів вирвати перемогу над Детройтом.

Також у межах ігрового дня Монреаль обіграв Едмонтон, а Анахайм здолав Даллас.

Регулярний сезон НХЛ

19 листопада

Бостон – Коламбус 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Філадельфія – Колорадо 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Монреаль – Едмонтон 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Даллас – Анагайм 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Юта – Вашингтон 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Сан-Хосе – Детройт 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Напередодні гравець Торонто Мейпл Ліфс Раян Рівз отримав дисциплінарну комісію Національної хокейної ліги дискваліфікацію на 5 матчів за брудні дії під час гри проти Едмонтона.