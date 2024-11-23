Піттсбург поступився Вінніпегу, Баффало в овертаймі дотис Анагайм у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 22 на 23 листопада відбулися 2 матчі у Національній хокейній лізі сезону-2024/25.

Лідер Західної конференції Вінніпег здобув упевнену перемогу над Піттсбургом, а Баффало зробити камбек та здолати Анагайм у овертаймі.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

23 листопада

Піттсбург – Вінніпег 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Анагайм – Баффало 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Раніше Бостон після зміни тренера мінімально здолав Юту. Долю матчу вирішила шайба Ліндхольма на 32 хвилині гри.