Піттсбург поступився Вінніпегу, Баффало в овертаймі дотис Анагайм у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 22 на 23 листопада відбулися 2 матчі у Національній хокейній лізі сезону-2024/25.
Лідер Західної конференції Вінніпег здобув упевнену перемогу над Піттсбургом, а Баффало зробити камбек та здолати Анагайм у овертаймі.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
23 листопада
23 листопада
Піттсбург – Вінніпег 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Анагайм – Баффало 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Раніше Бостон після зміни тренера мінімально здолав Юту. Долю матчу вирішила шайба Ліндхольма на 32 хвилині гри.