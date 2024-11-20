Клуб НХЛ звільнив головного тренера

Клуб Національної хокейної ліги Бостон Брюїнз відправив у відставку Джима Монтгомері.

Про це повідомила пресслужба команди.

Керівництво вважає незадовільним результати колективу. Бостон за 20 матчів набрав лише 19 очок.

55-річний Монтгомері очолив клуб влітку 2022 року. У перший сезон під його керівництвом команда виграла регулярний чемпіонат, але вибула в першому раунді плейоф. Минулого року Брюїнз вилетіли у другому раунді.

Thank you, Jim.



We wish you and your family all the best moving forward. pic.twitter.com/4wOcdGU7gt — Boston Bruins (@NHLBruins) November 19, 2024

За час кар'єри тренера Джим певний час тренував Даллас Старз. Також працював із різними командами АХЛ.