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Клуб НХЛ звільнив головного тренера

Руслан Травкін — 20 листопада 2024, 19:21
Клуб НХЛ звільнив головного тренера
Джим Монтгомері
x.com/NHLBruins

Клуб Національної хокейної ліги Бостон Брюїнз відправив у відставку Джима Монтгомері.

Про це повідомила пресслужба команди.

Керівництво вважає незадовільним результати колективу. Бостон за 20 матчів набрав лише 19 очок.

55-річний Монтгомері очолив клуб влітку 2022 року. У перший сезон під його керівництвом команда виграла регулярний чемпіонат, але вибула в першому раунді плейоф. Минулого року Брюїнз вилетіли у другому раунді.

За час кар'єри тренера Джим певний час тренував Даллас Старз. Також працював із різними командами АХЛ.

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