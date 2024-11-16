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Шторм розгромив Сокіл, Кременчук декласував Дніпро у чемпіонаті України

Олександр Булава — 16 листопада 2024, 15:21
Шторм розгромив Сокіл, Кременчук декласував Дніпро у чемпіонаті України
Шторм Одеса

У суботу, 16 листопада, відбулось два матчі у межах чемпіонату України.

Кременчук на домашній арені обіграв херсонський Дніпро з рахунком 9:0. Для господарів це друга перемога у сезоні.

В іншій зустрічі Шторм Одеса розгромив київський Сокіл з рахунком 4:1. Одесити наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату з 14 балами в активі, а столичний клуб має в активі лише дві перемоги при трьох поразках.

Чемпіонат України з хокею
5 тур, 16 листопада

Кременчук – Дніпро (Херсон) 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)

Шторм Одеса – Сокіл (Київ) 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Напередодні Сокіл у столичному дербі впевнено переміг Крижинку.

Кременчук Сокіл ХК Дніпро Херсон Шторм Одеса

Сокіл

Сокіл у столичному дербі впевнено переміг Крижинку
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