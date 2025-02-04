Оттава розгромила Нешвілл у єдиному матчі ночі в НХЛ
У ніч на вівторок, 4 лютого, відбулася лише одна гра регулярного сезону Національної хокейної ліги.
Один з аутсайдерів Заходу Нешвілл приймав на своєму льоду Оттаву, яка бореться за найвищі місця на Сході.
Після безгольового першого періоду команди у другій 20-хвилинці порадували вболівальників одразу трьома шайбами. Причому господарі спочатку вийшли вперед, після чого гості не тільки відновили паритет, а й захопили лідерство.
На першій же хвилині треттього періоду Предаторс скористалися більшістю та зрівняли рахунок, але тільки для того, щоб потім пропустити ще тричі. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Оттави з рахунком 5:2.
НХЛ – регулярний сезон
4 лютого
Нешвілл – Оттава 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Нешвілл залишився 14-м у таблиці Західної конференції, маючи 43 очки. Оттава з 62 балами посідає шосте місце на Сході.
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