Оттава розгромила Нешвілл у єдиному матчі ночі в НХЛ

У ніч на вівторок, 4 лютого, відбулася лише одна гра регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Один з аутсайдерів Заходу Нешвілл приймав на своєму льоду Оттаву, яка бореться за найвищі місця на Сході.

Після безгольового першого періоду команди у другій 20-хвилинці порадували вболівальників одразу трьома шайбами. Причому господарі спочатку вийшли вперед, після чого гості не тільки відновили паритет, а й захопили лідерство.

На першій же хвилині треттього періоду Предаторс скористалися більшістю та зрівняли рахунок, але тільки для того, щоб потім пропустити ще тричі. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Оттави з рахунком 5:2.

НХЛ – регулярний сезон

4 лютого

Нешвілл – Оттава 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Нешвілл залишився 14-м у таблиці Західної конференції, маючи 43 очки. Оттава з 62 балами посідає шосте місце на Сході.

Нагадаємо, що в Канаді відбудеться прем'єра фільму про видатних українців.