В Канаді відбудеться прем'єра фільму про видатних українців

В канадському Едмонтоні відбудеться прем'єрний показ документальної стрічки Володимира Мули "ЮКІ: Історії перемог вільних українців".

Про це Чемпіону повідомив режисер фільму.

Прем’єрний показ відбудеться у Ford Hall на домашній арені команди Едмонтон Ойлерс Rogers Place 10 березня 2025 року.

Ведучим заходу стане Келлі Груді, колишній легендарний гравець НХЛ, а нині хокейний аналітик найстарішої телепрограми на канадському телебаченні Hockey Night in Canada.

Фільм ЮКІ: Історії перемог вільних українців вийшов на широкі екрани у грудні 2020 року. У стрічці розповідається про 10 вихідців з України: Ерика Нестеренка, Ореста Кіндрачука, Джонні Буцика, Джеффа Чічруна, Едді Шаха, Майка Боссі, Кена Данейка, Руслана Федотенка, Террі Савчука та Вейна Грецкого), які стали володарями Кубку Стенлі (Найпрестижніший хокейний трофей світу. – Чемпіон).

Український кінорежисер Володимир Мула також відомий документальними стрічками "Американська мрія", "Американська мрія. У пошуках правди", "Нація футболу" (2021). А також телевізійний документальний серіал "Football Must Go On", за який у 2024 році отримав найвищу нагороду у сфері телевізійного мистецтва – премію "Еммі".