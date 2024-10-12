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Бостон в овертаймі переміг Лос-Анджелес у матчі НХЛ

Микола Дендак — 12 жовтня, 22:38
Бостон в овертаймі переміг Лос-Анджелес у матчі НХЛ

Сьогодні, 12 жовтня, відбувся матч регулярного сезону Національної хокейної ліги (НХЛ) між Бостоном та Лос-Анджелесом.

Поєдинок завершився перемогою Брюїнс із рахунком 2:1. Зауважимо, що доля поєдинку визначилася лише в овертаймі. Вирішальну шайбу закинув чех Давид Пастрняк.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
12 жовтня

Бостон – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0 1:0)

Нагадаємо, напередодні Тампа-Бей на виїзді обіграла Кароліну у флоридському дербі, Філадельфія на виїзді у серії булітів перемогла Ванкувер, а Вегас мінімально здолав Сент-Луїс у домашньому матчі.

НХЛ Лос-Анджелес Кінгс Бостон Брюінз

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