Мазур залишив посаду президента Кременчука
Президент Кременчука Сергій Мазур залишив свою посаду.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"14 серпня, відбулось засідання Відокремленого підрозділу ФХУ в Полтавській області, на якому всі одноголосно підтримали пропозицію Мазура Сергія Володимировича залишити посаду президента ХК Кременчук.
Сергій Володимирович прийняв відповідне рішення у звʼязку з висуванням своєї кандидатури на виборах президента Федерації хокею України, які пройдуть 22 вересня під час звітно-виборного Генерального конгресу", — пресслужба.
Також зазначається, що новим президентом клубу призначено Мєдвєдєва Романа Миколайовича.
Нагадаємо, Кременчук став переможцем Кубку України-2023 у фіналі здолавши Сокіл (4:3). Втім, пізніше команда Олега Шафаренка взяла у кременчуківців реванш, вигравши всі 4 матчі фінальної серії чемпіонату України-2023/24.