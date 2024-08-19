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Мазур залишив посаду президента Кременчука

Андрій Яросименко — 19 серпня, 14:24
Мазур залишив посаду президента Кременчука
Сергій Мазур
ХК Кременчук

Президент Кременчука Сергій Мазур залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"14 серпня, відбулось засідання Відокремленого підрозділу ФХУ в Полтавській області, на якому всі одноголосно підтримали пропозицію Мазура Сергія Володимировича залишити посаду президента ХК Кременчук.

Сергій Володимирович прийняв відповідне рішення у звʼязку з висуванням своєї кандидатури на виборах президента Федерації хокею України, які пройдуть 22 вересня під час звітно-виборного Генерального конгресу", — пресслужба.

Також зазначається, що новим президентом клубу призначено Мєдвєдєва Романа Миколайовича.

Нагадаємо, Кременчук став переможцем Кубку України-2023 у фіналі здолавши Сокіл (4:3). Втім, пізніше команда Олега Шафаренка взяла у кременчуківців реванш, вигравши всі 4 матчі фінальної серії чемпіонату України-2023/24.

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