Кубок України з хокею буде проведено перед стартом регулярного чемпіонату

Наступний розіграш Кубку України з хокею буде проведено перед початком регулярного чемпіонату-2024/25.

Про це повідомив президент Федерації хокею України Георгій Зубко в інтерв’ю LB.ua.

"У другому воєнному сезоні зіграли 6 команд. Ми вже готуємося до наступного розіграшу змагань. Новим директором національного чемпіонату Favbet-ліги призначено Сергія Бабинця, відомого хокеїста та досвідченого спортивного менеджера.

На початку червня ми відкриваємо подання заявок на участь у наступному сезоні. Крім того, ми проведемо Кубок України перед стартом ліги. Не менше шести команд будуть. Важливо, щоб вони були конкурентними. Хочеться, щоб команди мали свою історію і функціонували протягом багатьох років, а не були короткотривалим явищем.

Чемпіонат точно гратимуть у Палаці спорту в Києві, в Одесі та на арені в Кременчуці.

Сподіваюся, що протягом сезону вболівальники будуть присутні на матчах. Ведемо перемовини щодо трансляції з Суспільним, Мегого та Сетантою. Попит на хокей є, тому ми зацікавлені у співпраці. Крім того, 1 липня ми оголосимо пул наших спонсорів", — сказав Зубко.