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Президент Федерації хокею України заявив, що власник одного з клубів мітить на його посаду

Ігор Чернявський — 19 вересня, 13:20
Президент Федерації хокею України заявив, що власник одного з клубів мітить на його посаду
Федерація хокею України

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко заявив, що власник одного з клубів хоче очолити його організацію.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"У мене немає жодного внутрішнього конфлікту. Проте є бажання власника одного хокейного клубу стати президентом Федерації. В цивілізованому світі це називається терміном "конфлікт інтересів". На жаль, радянське мислення когорти ідейників цього заколоту поки що не сприймає такі терміни і сенси, а, можливо, й не усвідомлює їхнього значення", – сказав Зубко.

Нещодавно президента ФХУ розкритикувала колишня віцепрезидентка Олександра Слатвицька. Вона заявила, що Зубко забрав у всіх працівників доступ до офіційних ресурсів та соціальних мереж Федерації.

Георгій Зубко Федерація хокею України

Георгій Зубко

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