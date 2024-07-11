Хокейний колаборант Завальнюк: як дійшов до такого і яку зарплату буде отримувати в Росії

Ексгравець збірної України В’ячеслав Завальнюк підписав тренерський контракт з Чайкою (Нижній Новгород), яка виступає в російській Молодіжній хокейній лізі.

Новина про те, що 49-річний ексгравець збірної України та колишній віцепрезидент Федерації хокею України В’ячеслав Завальнюк увійшов до тренерського штабу команди Чайка з Нижнього Новгорода, здивувала. Чемпіон спробував розібратися, як таке могло трапитися і чим в останні роки займався хокейний колаборант.

"Останній раз розмовляв з Завальнюком в жовтні 2023 року, — зізнався нам голова громадської організації ХК Сокіл Київ Олексій Житник. — У нього померла мати, я набрав його телефоном, висловив свої співчуття. Ще наприкінці 2021 року Завальнюк виїхав з України до Словаччини. Мав там посвідку на проживання, жив в Братиславі, робив спроби влаштуватися в словацькому хокеї. По моїй інформації, під час повномасштабної війни він до України не повертався. Не приїхав навіть на похорони рідної мати. Після цього я йому двічі набирав, він не знімав слухавку. Коли почув про новину з Чайкою, спочатку навіть не повірив. Подумав, що це — “качка”. Але потім перевірив і зрозумів, що це правда. Був шокований. В голову приходила тільки нецензурна лайка. Навіть не міг уявити такої ганьби.

Не зважаючи, що будь-яку роботу в ХК Сокіл колаборант припинив у 2021 році, він і досі є одним зі співзасновників громадської організації ХК Сокіл Київ.

"Вже завтра ми сформуємо протокол і Завальнюка буде виведено з-поміж співзасновників, — розповідає Чемпіону директор Сокола та співзасновник ГО Сокіл Київ В’ячеслав Лецкан. — Його вчинок — це ганебна пляма для нашого клубу. Але ми всі зробимо висновки, що з себе уявляє ця людина. Хоча я їх для себе зробив ще в 2021 році. Він ще 3 роки тому робив спроби розколоти Сокіл, який тоді тільки відродився".

Можливо, Завальнюку запропонували велику зарплату в клубі, яка затьмарила все інше? Лецкан так не вважає.

"Максимум, що йому міг запропонувати клуб Молодіжної хокейної ліги — це зарплату дві тисячі доларів на місяць, — вважає В’ячеслав Лецкан. — Більше в МХЛ просто не платять. Я не знаю, коли саме він перебрався зі Словаччини в Росію. Прогнозую, що пішов, поплакався, що він біженець, безробітний, і йому дали цю роботу. Але в мене є великі сумніви в його кваліфікації як тренера. Навіть на молодіжному рівні".

Максим Розенко, Чемпіон