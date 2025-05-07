Відігралися з 0:2: Едмонтон розпочав серію з Вегасом виїзною перемогою

У ніч з 6 на 7 травня відбувся перший матч півфіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.

Едмонтон здобув перемогу над Вегасом із рахунком 4:2.

Господарі добре розпочали поєдинок, закинувши за перші 9 хвилин дві шайби. Ойлерз проявили характер, розписавшись у воротах "рицарів" чотири рази до кінця гри.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

6 травня, 1/4 фіналу, 1 матч

Вегас – Едмонтон 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) (рахунок у серії – 0:1)

Нагадаємо, вчора Торонто в надрезультативній грі обіграв чинного володаря Кубку Стенлі Флориду.