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Відігралися з 0:2: Едмонтон розпочав серію з Вегасом виїзною перемогою

Руслан Травкін — 7 травня 2025, 08:23
Відігралися з 0:2: Едмонтон розпочав серію з Вегасом виїзною перемогою

У ніч з 6 на 7 травня відбувся перший матч півфіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.

Едмонтон здобув перемогу над Вегасом із рахунком 4:2.

Господарі добре розпочали поєдинок, закинувши за перші 9 хвилин дві шайби. Ойлерз проявили характер, розписавшись у воротах "рицарів" чотири рази до кінця гри.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
6 травня, 1/4 фіналу, 1 матч

Вегас – Едмонтон 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) (рахунок у серії – 0:1)

Нагадаємо, вчора Торонто в надрезультативній грі обіграв чинного володаря Кубку Стенлі Флориду.

Вегас НХЛ Едмонтон Ойлерз

Едмонтон Ойлерз

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