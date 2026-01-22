НХЛ. Колорадо в серії булітів програло Анагайму, Юта в овертаймі дотисла Філадельфію

У ніч з 21 на 22 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Детройт у овертаймі вирвав перемогу в Торонто, також у додатковий період Юта зуміла дотиснути Філадельфію в напруженій грі з 9 шайбами.

До серії булітів дійшов поєдинок між Колорадо та Анагаймом, де Дакс виявились сильнішими.

НХЛ – регулярний чемпіонат

22 січня

Торонто – Детройт 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Колорадо – Анагайм 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:2)

Юта – Філаделфьія 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

Калгарі – Піттсбург 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Сіетл – Айлендерс 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Ванкувер – Вашингтон 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)