В НХЛ може з'явитися 33-я команда: раніше у цьому місті вже виступали два клуби

Національна хокейна ліга розглядає варіант розширення чемпіонату до 33-х команд.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, керівник НХЛ Гері Беттмен заявив, що дві невдалі спроби ліги розмістити команду в Атланті не завадять розглянути прагнення залучити франшизу на цей ринок.

Такий коментар Беттмена з'явився після того, як потенційний власник команди з Атланти Вернон Краузе повідомив 11 Alive, що його група знаходиться на "фінішній прямій" завершення заявки на розширення.

НХЛ двічі приводила команди до Атланти, і обидві переїхали: "Флеймз" провели там вісім років, перш ніж вирушити до Калгарі 1980 року, а "Трешерз" проіснували 12 років, ставши "Вінніпег Джетс" у 2011 році. Але ці невдачі не вплинуть на рішення, оскільки населення міста перевищує 6 мільйонів людей.

"Думаю, тепер Атланта стала іншим містом у спортивному плані, аніж це було раніше. У нас є інтерес до розширення чемпіонату, ми ведемо переговори, але поки що рано про щось говорити", – сказав Беттмен.

Krause Sports and Entertainment – одна з двох груп власників, які сподіваються пустити коріння НХЛ в Атланті. Краузе повідомив, що його група придбала землю в окрузі Форсайт та отримала дозволи на зонування для будівництва арени рівня НХЛ та району The Gathering з ресторанами, магазинами та житловими будинками.

"Наступний крок – поїхати до Нью-Йорка, зустрітися з комісаром НХЛ і показати, що у нас є домовленості з округом, сподіваючись, що вони проголосують за розширення", – сказав Краузе.

Зустріч очікується після завершення плейоф Кубку Стенлі.

Раніше хокейний клуб Юта, який виступає у Національній хокейній лізі (НХЛ) лише перший сезон, визначився з новою назвою та логотипом після опитування вболівальників.