Оттава декласувала Вегас, Анагайм в овертаймі дотис Калгарі в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 25 на 26 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Лідер Західної конференції Колорадо без проблем обіграв Торонто, Оттава декласувала Вегас, закинувши 7 шайб.

Пізніше чинний володар Кубку Стенлі Флорида виявилась сильнішою за Чикаго, а Анагайм лише в овертаймі вирвав перемогу в Калгарі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

26 січня

Торонто – Колорадо 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Сіетл – Нью-Джерсі 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Оттава – Вегас 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Ванкувер – Піттсбург 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Чикаго – Флорида 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)

Калгарі – Анагайм 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)