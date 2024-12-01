Кременчук – Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У неділю, 1 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому Кременчук зустрінеться з Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Кременчук зараз посідає 4 місце в турнірній таблиці. В активі команди 15 очок за 8 матчів. Київ Кепіталз йде сходинкою вище, маючи 17 балів після 8 турів.

Нагадаємо, напередодні Кременчук розгромно переміг Крижинку з двозначним рахунком.