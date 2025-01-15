Крижинка – Київ Кепіталз: онлайн-трансляція матчу лідера та аутсайдера чемпіонату України

У середу, 15 січня, відбудеться матч чемпіонату України з хокею між Крижинкою та Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Плеєр з відеотрансляцією буде вбудовано пізніше.

Це буде протистояння лідера та аутсайдера змагання.

Київ Кепіталз лідирує в чемпіонаті України, маючи двоочкову перевагу над Соколом, який посідає друге місце.

Крижинка у той же час є найгіршою командою турніру. Вона єдина, хто ще не знає смаку перемог, програвши всі попередні матчі.

Цього сезону команди зустрічалися вже тричі й щоразу Київ Кепіталз здобував більш ніж впевнену перемогу (9:1, 12:1, 7:0).

Нагадаємо, ФХУ оголосила, що матчі чемпіонату буде транслювати Setanta Sports на власному YouTube-каналі.