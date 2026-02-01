Олійник замінив Бородая в збірній України на етапі Кубку Європейських націй

Нападник Сокола Денис Бородай не зможе взяти участь у третьому етапі Кубку Європейських націй.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

Замість нього у заявці команди з'явився його одноклубник Микита Олійник. Бородай зазнав ушкодження в одному з матчів чемпіонату України, через що пропустить збір.

Починаючи з 2 лютого національна збірна України зустрінеться в шотландському Единбурзі, де проведе короткий тренувальний збір і вже в четвер, 5 лютого, розпочне участь на турнірі.

В столиці Шотландії наша команда зустрінеться зі збірними Великої Британії, Польщі та Словенії. Польща – наш майбутній суперник на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, Британія та Cловенія виступають в елітному Дивізіоні.

Нагадаємо, перший етап Кубку європейських націй приймала Литва. У першому матчі "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. На другому етапі "синьо-жовті" тричі обіграли команду Румунії.