Технічний гол Абаджяна не врятував від поразки: огляд матчу Кременчук – Сокіл

Київський Сокіл у межах регулярного чемпіонату України з хокею здолав Кременчук.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Огляд матчу

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 28 січня

Кременчук – Сокіл 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – Собченко (9:47), 0:2 – Мазур (18:57), 1:2 – Абаджян (49:44), 1:3 – Янішевський (59:48)

За киян шайбами відзначилися Ілля Собченко, Вадим Мазур та Олександр Янішевський. У складі господарів результативний кидок собі в актив записав Євген Абаджян.

Сокіл завдяки перемозі наздогнав Київ Кепіталз – обидва клуби мають по 45 очок за 19 матчів. Чемпіон випереджає конкурента за лідерство завдяки кращим додатковим показникам. Кременчук має 27 набраних балів, що дозволяє посідати четверте місце.

Нагадаємо, вчора Київ Кепіталз у серії булітів програв одеському Шторму.