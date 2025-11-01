Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

На війні з Росією загинув колишній хокеїст Олександр Пойда

Микола Дендак — 1 листопада 2025, 13:29
На війні з Росією загинув колишній хокеїст Олександр Пойда
Олександр Пойда
ФХУ

На 53 році життя в боях на Купʼянському напрямку загинув колишній хокеїст та дитячий тренер Олександр Пойда.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

У 2001-2010 роках Пойда виступав за херсонський Дніпро в чемпіонаті України. Після того він почав тренувати дитячі та юнацькі команди. Працював у тому таки Дніпрі, а також у криворізькому Кривбасі.

"Федерація хокею України висловлює співчуття рідним, близьким та вихованцям Олександра Миколайовича. Дякуємо за Чин", – йдеться в повідомленні ФХУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні з Росією загинув Михайло Терещенко – вітчим півзахисника Олександрії Назара Прокопенка.

війна ХК Дніпро Херсон смерть

ХК Дніпро Херсон

Олімпійський чемпіон зустрівся з юними українськими хокеїстами в Чехії
Сокіл став першим фіналістом Кубку України
Сокіл розгромив Дніпро в Кубку України
Кременчук розгромив херсонський Дніпро у 2-му турі Кубку України
Кременчук зіграє проти Дніпра, Сокіл змагатиметься з Одещиною в Кубку України

Останні новини