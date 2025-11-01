На війні з Росією загинув колишній хокеїст Олександр Пойда
Олександр Пойда
ФХУ
На 53 році життя в боях на Купʼянському напрямку загинув колишній хокеїст та дитячий тренер Олександр Пойда.
Про це повідомляє Федерація хокею України.
У 2001-2010 роках Пойда виступав за херсонський Дніпро в чемпіонаті України. Після того він почав тренувати дитячі та юнацькі команди. Працював у тому таки Дніпрі, а також у криворізькому Кривбасі.
"Федерація хокею України висловлює співчуття рідним, близьким та вихованцям Олександра Миколайовича. Дякуємо за Чин", – йдеться в повідомленні ФХУ.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні з Росією загинув Михайло Терещенко – вітчим півзахисника Олександрії Назара Прокопенка.