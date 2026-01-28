Одещина підписала українського захисника з досвідом виступів у Канаді

Хокейний клуб Одещина повідомив про підписання нового захисника Владислава Терьошина.

Про це йдеться на офіційній сторінці клубу в Instagram.

Хокеїст має досвід виступів в канадських лігах CAJHL, QJHL та GMHL, де грав з сезону 2022/23 до 2024/25.

Вихованець харківського хокею захищав кольори Калуського Легіону, Молодої Гвардії, канадського VC Laval та литовського Hockey Punks.

Цей сезон Терьошин розпочинав у складі литовського Hockey Punks. Захисник підсилить Одещину напередодні початку плей-оф.

