Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Одещина підписала українського захисника з досвідом виступів у Канаді

Сергій Шаховець — 28 січня 2026, 17:24
Одещина підписала українського захисника з досвідом виступів у Канаді
Владислав Терьошин
ХК Одещина

Хокейний клуб Одещина повідомив про підписання нового захисника Владислава Терьошина.

Про це йдеться на офіційній сторінці клубу в Instagram.

Хокеїст має досвід виступів в канадських лігах CAJHL, QJHL та GMHL, де грав з сезону 2022/23 до 2024/25.

Вихованець харківського хокею захищав кольори Калуського Легіону, Молодої Гвардії, канадського VC Laval та литовського Hockey Punks.

Цей сезон Терьошин розпочинав у складі литовського Hockey Punks. Захисник підсилить Одещину напередодні початку плей-оф.

Раніше ветеран українського хокею Сергій Бабінець в інтерв'ю "Чемпіону" прокоментував яскраву перемогу Одещини над Кременчуком в чемпіонаті України.

Чемпіонат України з хокею ХК Одещина

Чемпіонат України з хокею

Шторм переграв Крижинку-Кепіталз у матчі чемпінату України
Сокіл розтрощив Шторм у чемпіонаті України
Одещина у шаленому матчі з 14-ма шайбами сенсаційно перемогла Кременчук
Сокіл завдав поразки Кременчуку та зрівнявся з чинними чемпіонами за очками в турнірній таблиці
Не відчули: Одещина розгромила Шторм в дербі у межах чемпіонату України

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік