Обійшов українця Житника: Далін увійшов до трійки найкращих асистентів Баффало серед захисників

Шведський хокеїст Расмус Далін у матчі проти Калгарі (3:2) відзначився результативною передачею і вийшов на третє місце за асистами серед захисників у складі Баффало.

Про це повідомляє пресслужба Національної хокейної ліги.

24-річний Далін тепер має 235 передач за 451 матч. Він був обраний Сейбрз на драфті-2018 під №1.

Він обійшов українця Олексія Житника. Вихованець Сокола грав за Баффало з 1994 до 2004 року. На його рахунку 234 асисти за 712 поєдинків.

Лідером франшизи є Філ Хоуслі. На рахунку лідера клубу 80-их років 380 передач за 608 матчів.