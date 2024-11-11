Чикаго в овертаймі дотиснув Міннесоту, Нью-Джерсі поступився Сан-Хосе, Анагайм здолав Коламбус: результати матчів НХЛ

У ніч з 10 на 11 листопада відбулися три матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Чикаго в овертаймі вирвав перемогу над Міннесотою, Сан-Хосе мінімально переграв Нью-Джерсі, а Коламбус поступився Анагайму.

НХЛ – регулярний чемпіонат

11 листопада

Нью-Джерсі – Сан Хосе 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Чикаго – Міннесота 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0 ОТ)

Анагайм – Коламбус 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Нагадаємо, напередодні Вашингтон познущався над Сент-Луїсом, Колорадо та Кароліна влаштували перестрілку з 10 шайбами, а Оттава в овертаймі дотиснула Бостон. Із результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.