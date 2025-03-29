Кароліна розгромила Монреаль, Анахайм в овертаймі дотис Рейнджерс в НХЛ

У ніч з 28 на 29 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Коламбус за булітами був сильнішим за Ванкувер, а Кароліна розгромила Монреаль. Ще два матчі регулярного чемпіонату виявили переможця за підсумками овертаймів – Флорида переграла Юту, а Анахайм – Рейнджерс.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

29 березня

Кароліна – Монреаль 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Коламбус – Ванкувер 7:6 (0:3, 3:1, 3:2, 0:0, 1:0 за булітами)

Флорида – Юта 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Вінніпег – Нью-Джерсі 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Чикаго – Вегас 5:3 (1:0, 2:2, 0:3)

Анахайм – Рейнджерс 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Зазначимо, що напередодні відбувся другий матч фінальної серії чемпіонату України, в якому Кременчук здолав Київ Кепіталз.