Кароліна розгромила Монреаль, Анахайм в овертаймі дотис Рейнджерс в НХЛ
У ніч з 28 на 29 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Коламбус за булітами був сильнішим за Ванкувер, а Кароліна розгромила Монреаль. Ще два матчі регулярного чемпіонату виявили переможця за підсумками овертаймів – Флорида переграла Юту, а Анахайм – Рейнджерс.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
29 березня
Кароліна – Монреаль 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Коламбус – Ванкувер 7:6 (0:3, 3:1, 3:2, 0:0, 1:0 за булітами)
Флорида – Юта 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Вінніпег – Нью-Джерсі 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Чикаго – Вегас 5:3 (1:0, 2:2, 0:3)
Анахайм – Рейнджерс 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)
Зазначимо, що напередодні відбувся другий матч фінальної серії чемпіонату України, в якому Кременчук здолав Київ Кепіталз.