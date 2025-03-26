Нешвілл переграв Кароліну, Вінніпег в овертаймі дотис Вашингтон в НХЛ
У ніч з 25 на 26 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Так, Торонто у результативному матчі переграв Філадельфію, а Вінніпег в овертаймі дотис Вашингтон Кепіталз.
Відзначимо також черговий асист Кросбі у програному матчі Тампі з рахунком 1:6.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
26 березня
Баффало – Оттава 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Кароліна – Нешвілл 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Тампа-Бей – Піттсбург 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)
Торонто – Філадельфія 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)
Вінніпег – Вашингтон 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Міннесота – Вегас 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Сент-Луїс – Монреаль 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Калгарі – Сіетл 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Колорадо – Детройт 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Лос-Анджелес – Рейнджерс 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Зазначимо, що сьогодні бере старт фінальна серія чемпіонату України. Відеотрансляція матчу буде доступна на сайті "Чемпіон".