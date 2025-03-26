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Нешвілл переграв Кароліну, Вінніпег в овертаймі дотис Вашингтон в НХЛ

Володимир Максименко — 26 березня 2025, 08:27
Нешвілл переграв Кароліну, Вінніпег в овертаймі дотис Вашингтон в НХЛ

У ніч з 25 на 26 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Торонто у результативному матчі переграв Філадельфію, а Вінніпег в овертаймі дотис Вашингтон Кепіталз.

Відзначимо також черговий асист Кросбі у програному матчі Тампі з рахунком 1:6.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
26 березня

Баффало – Оттава 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Кароліна – Нешвілл 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Тампа-Бей – Піттсбург 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)

Торонто – Філадельфія 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

Вінніпег – Вашингтон 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Міннесота – Вегас 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Сент-Луїс – Монреаль 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Калгарі – Сіетл 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Колорадо – Детройт 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Лос-Анджелес – Рейнджерс 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Зазначимо, що сьогодні бере старт фінальна серія чемпіонату України. Відеотрансляція матчу буде доступна на сайті "Чемпіон".

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