Вашингтон переграв Бостон, Вегас програв Едмонтону в НХЛ

У ніч з 1 на 2 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Вашингтон Кепіталз у напруженому матчі здолали Бостон, а Сент-Луїс в овертаймі дотиснув Детройт.

Також Анахайм та Сан-Хосе не змогли виявити переможця в основний час поєдинку, а за булітами влучнішими були Дакс.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

2 квітня

Бостон – Вашингтон 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Коламбус – Нешвілл 8:4 (3:1, 4:2, 1:1)

Монреаль – Флорида 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Оттава – Баффало 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Айлендерс – Тампа-Бей 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Сент-Луїс – Детройт 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Юта – Калгарі 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Анахайм – Сан-Хосе 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0 за булітами)

Вегас – Едмонтон 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Лос-Анджелес – Вінніпег 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Зазначимо, що сьогодні свій четвертий матч фінальної серії зіграють Київ Кепіталз та Кременчук. Пряма відеотрансляція матчу буде доступна на сайті "Чемпіон".