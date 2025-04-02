Вашингтон переграв Бостон, Вегас програв Едмонтону в НХЛ
У ніч з 1 на 2 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Вашингтон Кепіталз у напруженому матчі здолали Бостон, а Сент-Луїс в овертаймі дотиснув Детройт.
Також Анахайм та Сан-Хосе не змогли виявити переможця в основний час поєдинку, а за булітами влучнішими були Дакс.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
2 квітня
Бостон – Вашингтон 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
Коламбус – Нешвілл 8:4 (3:1, 4:2, 1:1)
Монреаль – Флорида 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Оттава – Баффало 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Айлендерс – Тампа-Бей 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Сент-Луїс – Детройт 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Юта – Калгарі 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Анахайм – Сан-Хосе 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0 за булітами)
Вегас – Едмонтон 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Лос-Анджелес – Вінніпег 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Зазначимо, що сьогодні свій четвертий матч фінальної серії зіграють Київ Кепіталз та Кременчук. Пряма відеотрансляція матчу буде доступна на сайті "Чемпіон".